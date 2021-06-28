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Здоровье28 июня 2021 11:43

Врачи тверских частных клиник сняли ролик о вакцинации от COVID-19

На данный момент в Тверской области прививку сделали более 166 тысяч человек – это 86,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Несмотря на рост темпов вакцинирования, медики продолжают призывать тверичан идти прививаться. Врачи частных медицинских клиник сняли ролик, в котором рассказали, зачем они привились и почему это необходимо.

В Тверской области прививку можно сделать в 55 пунктах, действующих на базе медучреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Минздрава Тверской области.

Вакцинироваться также можно в торговых центрах Твери – ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Врачи тверских частных клиник сняли ролик о вакцинации от COVID-19