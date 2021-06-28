В Тверской области объявлено штормовое предупреждение

Жителей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области 28 июня продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне, 27 июня, об ухудшении погоды сообщило региональное МЧС.

В Твери и в районах в течение дня ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквалистый ветер отдельными порывами до 25 м/с.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей при усилении ветра и сильном дожде ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!