Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2021 11:26

В Тверской области объявлено штормовое предупреждение

В районах ожидаются шквалистый ветер, ливень и град
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре

Жителей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области 28 июня продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне, 27 июня, об ухудшении погоды сообщило региональное МЧС.

В Твери и в районах в течение дня ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквалистый ветер отдельными порывами до 25 м/с.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей при усилении ветра и сильном дожде ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!