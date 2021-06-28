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Происшествия28 июня 2021 8:28

В серьёзном ДТП на Петербургском шоссе в Твери загорелась машина, пострадали двое

Пострадавшего водителя доставали спасатели
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водителя "МАзды" из машины доставали спасатели Фото: vk.com/news69/Виталий Соловьев

Водителя "МАзды" из машины доставали спасатели Фото: vk.com/news69/Виталий Соловьев

Поздно вечером, 27 июня, на Петербургском шоссе в Твери произошло серьёзное ДТП с пострадавшими.

Два легковых автомобиля "УАЗ Патриот" и "Мазда 3" столкнулись у горбольницы №7. В результате аварии "УАЗ" откинуло на тротуар, машина загорелась.

По словам очевидцев ДТП, иномарка ехала с сильным превышением скорости.

В "Мазде" водителя зажало в салоне. На месте аварийно-спасательные работы по извлечению пострадавшего проводило МЧС. Всего в аварии пострадали двое взрослых. Подробности уточняются.

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ДТП на Петербургском шоссе в Твери
ДТП на Петербургском шоссе в Твери
Автор: vk.com/news69/Андрей Лавров