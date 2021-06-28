В серьёзном ДТП на Петербургском шоссе в Твери загорелась машина, пострадали двое

Водителя "МАзды" из машины доставали спасатели Фото: vk.com/news69/Виталий Соловьев

Поздно вечером, 27 июня, на Петербургском шоссе в Твери произошло серьёзное ДТП с пострадавшими.

Два легковых автомобиля "УАЗ Патриот" и "Мазда 3" столкнулись у горбольницы №7. В результате аварии "УАЗ" откинуло на тротуар, машина загорелась.

По словам очевидцев ДТП, иномарка ехала с сильным превышением скорости.

В "Мазде" водителя зажало в салоне. На месте аварийно-спасательные работы по извлечению пострадавшего проводило МЧС. Всего в аварии пострадали двое взрослых. Подробности уточняются.