Гроза с дождем освежила Тверь, но вызвала отключения света и горячей воды, а также подтопления

Темная армада туч надвинулась на Тверь и разразилась грозой с дождем. Фото: VK/"По Твери"/Марина Смирнова

В город Тверь пришла долгожданная свежесть после удушливой жары. Но сначала пришла темная армада туч с северо-запада со шквальным ветром и мощной грозой. Началось это нашествие стихии примерно в 16:00.

Фотографиями надвигающейся грозовой армады обильно делились горожане в сетях. Например, можно посмотреть здесь.

В результате уже через несколько минут во всех районах города возникли проблемы с энергоснабжением и как следствие с водой.

Сообщения об отключениях света поступали из Заволжского, Пролетарского районов, центра Твери, Волоколамского проспекта, улицы Орджоникидзе и еще некоторых мест. Кое -где мощный ветер под раскаты грома валил деревья.

Однако о пострадавших не сообщается. Похоже, обошлось без жертв. Профильные службы, в том числе областное управление МЧС о каких-то ЧП, связанных с пострадавшими, не сообщали.

Ожидаемый потоп на ПРоспекте Победы. Фото: VK/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Ольховиков

После ливня ожидаемо затопило проспект Победы. Судя по реакции в соцсетях людей, это уже почти никого не удивляет. Там после обильного дождя всегда потоп.

Также поступали сообщения о подтоплениях на улицах Зинаиды Коноплянниковой и Шевченко.

По информации от городской администрации, на ликвидацию последствий стихии и восстановлению электроснабжения тут же выдвинулись 12 бригад Тверьгорэлектро.

На данный момент, по сообщениям наших читателей, свет и воду дали в Московском районе.

При этом не работают светофоры в микрорайоне Южный.

Информация уточняется.