Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июня 2021 18:29

Возбуждено уголовное дело в отношении родителей мальчика, который утонул под Тверью

Трагедия произошла на реке Тверце
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователь уже допросил родителей погибщего ребенка, но о том, как они объясняют случившееся, пока не сообщается. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь уже допросил родителей погибщего ребенка, но о том, как они объясняют случившееся, пока не сообщается. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственный отдел регионального СК России выясняет обстоятельства гибели мальчика 2016 года рождения. Днем 26 июня ребенок вместе с родителями отправился на речку Тверца в деревне Устье Калининского района. Он не умел плавать, но все равно зашел в воду. В результате мальчик захлебнулся и утонул.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области его тело вытащили на берег очевидцы.

Непонятно, куда смотрели родители.

Следователь назначил медицинскую судебную экспертизу. Также он допросил свидетелей и родителей. Но о том, как они объясняют случившееся, пока не сообщается.

В отношении недоглядевших за сыном родителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование продолжается.