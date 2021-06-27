Возбуждено уголовное дело в отношении родителей мальчика, который утонул под Тверью

Следователь уже допросил родителей погибщего ребенка, но о том, как они объясняют случившееся, пока не сообщается. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственный отдел регионального СК России выясняет обстоятельства гибели мальчика 2016 года рождения. Днем 26 июня ребенок вместе с родителями отправился на речку Тверца в деревне Устье Калининского района. Он не умел плавать, но все равно зашел в воду. В результате мальчик захлебнулся и утонул.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области его тело вытащили на берег очевидцы.

Непонятно, куда смотрели родители.

Следователь назначил медицинскую судебную экспертизу. Также он допросил свидетелей и родителей. Но о том, как они объясняют случившееся, пока не сообщается.

В отношении недоглядевших за сыном родителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование продолжается.