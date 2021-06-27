В Тверской области прогремели два шикарных салюта в честь Ржева и Андреаполя

Финальный аккорд в Ржеве. Фото: администрация Ржева

26 июня в Ржев и Андреаполь отмечали свои дни рождения. Несмотря на третью волну коронавируса, местные власти решили не портить праздник жителям и организовали широкие гуляния. Шикарным финальным аккордом празднований в обоих городах стали салюты.

В Ржеве День города прошел с гораздо большим размахом. Там граждане смогли побывать на бесплатном праздничном концерте с участием известной на всю России популярной группы "Город 312", DJ Грува, а также сверкнувшего на телешоу "Голос" уроженца Ржева певца Кирилла Суслова.

Выступление популярной группы "Город 312". Фото: Администрация Ржева

В Андреаполе ограничились выступлениями местных ансамблей. Но от этого было не менее весело.

А салюты и там, и там были красивы.