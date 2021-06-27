Тверичанин хотел купить запчасти через интернет, но был обманут

Мужчина обратился в полицию после того, как его обманули в интернете. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

42-летний житель Твери лишился 37 тыс. рублей, попавшись на удочку мошенников в интернете. Он хотел купить автомобильные запчасти и нашел то, что нужно, на одном из сайтов бесплатных объявлений...

- Мужчина вступил в переписку с продавцом через одну из социальных сетей и договорился о внесение задатка. После перевода требуемой суммы на банковскую карту продавца, связь с последним оборвалась. Сумма ущерба составила порядка 37 000 рублей, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Позже покупатель запчастей прочитал отзывы, что данный сайт является мошенническим.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска ведут расследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).