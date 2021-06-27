В Тверской области коронавирусом за сутки заразились 199 человек

Всего за время пандемии в регионе заразились 45 266 граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Тверской области на 27 июня выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 45 266 гражданам.

За минувшие сутки выздоровел 21 человек. Всего за время пандемии излечились 41 072 жителя региона.

Умерли 1173 человек, один скончался за минувшие сутки.

Лидирует по количеству заразившихся коронавирусом Тверь - 14 950 случаев ( +77 зараженных за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3395 (+18),

Ржев - 2405 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 2330 (+3),

Калининский район - 1857 (+3),

Кимры - 1773 (новых случаев заражения за сутки не выявлено),

Торжок - 1733 (+5),

Бологовский район - 1102 (+5).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Прививку сделали 168 219 человек, за последние сутки – 1918 граждан.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

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