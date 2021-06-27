В Тверскую область пришли грозы с дождями

Такой ливень с сильным ветром сняли под Торжком утром. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе в некоторых северо-западных районах идут дожди, а кое-где и молнии сверкают.

Об этом вчера предупреждали синоптики. По их прогнозу дожди сегодня должны освежить и столицу региона, но, видимо, это произойдёт ближе к вечеру.

А вот Торжокский район уже полило. Причем местами серьезно. Как нам сообщили очевидцы в одной деревне под Торжком, там был ливень с грозой, а также сильный ветер, который гнул деревья.

Дожди сейчас идут в Вышневолоцком, Спировском, Рамешковском, Удомельском районах и соседних с ними территориях северо-запада.

Ждём освежающего дождика в Твери.

Напоминаем, что согласно прогнозу синоптиков на следующей неделе жара спадёт.