В Тверской области от коронавируса привились свыше 82 700 жителей старше 60 лет

Всего в регионе на 27 июня прививки от коронавируса сделали свыше 168 тыс. человек. Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Всего на 27 июня 3021 года в регионе прививились 168 219 человек – это 87,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные приводит региональный оперштаб.

За вчерашний день, 26 июня, прививку сделали 1918 человек.

Что интересно, 54% от общего числа вакцинированных - пожилые люди. В Верхневолжье привились уже 82 767 жителей старше 60 лет.

Главный санитарный врач региона рекомендует всем еще невакцинированным сделать прививку - в области, как и в целом в стране, фиксируется рост случаев заболевания коронавирусом.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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