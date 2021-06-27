В Тверской области мужчина и женщина пострадали в ДТП из-за лосей

Осторожно на дорогах - лоси очумели. Фото: УГИБДД по Тверской области

В регионе утром 27 июня случилось очередное ДТП с участием лосей. Животные, к счастью, на этот раз не пострадали, но травмы, к несчастью, получили люди.

Как сообщила Госавтоинспекция, в Вышневолоцком районе на 14 км автодороги "Вышний Волочек - Есиновичи - Кувшиново" перед ехавшими за ягодами в лес на легковушке ВАЗ 2114 мужчиной и женщиной выбежали лоси.

Водитель вильнул в сторону, чтобы не врезаться в животных. В итоге машина зацепила обочину и перевернулась.

Мужчина и женщина получили травмы, они госпитализированы в местную районную больницу.