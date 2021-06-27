В Твери временно запретят автодвижение на Головинском валу

Участок Головинского вала от улицы Учительская до улицы Софьи Перовской закроют для машин с 8:00 до 20:00. Фото: Алина НИЗАМОВА

29 июня в Твери будет перекрыта для движения улица Головинский вал. Соответствующее постановление в связи с дорожными работами в том месте приняла горадминистрация.

Участок Головинского вала от улицы Учительская до улицы Софьи Перовской закроют для машин с 8:00 до 20:00.

Напомним, что также в городе с 23 июня до 23:00 30 июня перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта по улице Крылова. Там ведется ремонт уличной дороги.

Кроме того, с 26 июня до 23:00 5 июля запрещено движение по улицам Пушкинской и Серебряной.