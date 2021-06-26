В думе Твери решили, на что потратят появившиеся в бюджете 29 миллионов рублей

Появившиеся в бюджете доходы думцы решили потратить на благоустройство Твери.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В пятницу, 25 июня, прошло очередное заседание Тверской городской Думы. Главным вопросом повестки дня стало внесения изменений в бюджет Твери текущего года.
Начальник департамента финансов городской администрации Ольга Слобода доложила парламентариям, что доходы бюджета увеличились более чем на 29 миллионов рублей. Деньги появились в городском бюджете в связи со сдачей в аренду городской собственности, поступили через исполнительные листы от «Тверской генерации».
Депутатам было предложено деньги эти направить на нужды города. После обсуждений и пикировок решили так:
- -более 4 миллионов рублей выделяется на проектную документацию по ремонту путепровода в створе Волоколамского проспекта.
-более 14,5 миллионов рублей пойдет на организацию уличного освещения до конца текущего года.
-на новый объект освещения, на улице Оснабрюкской – 790 тысяч рублей.
-около 1,3 миллиона рублей выделяется на ремонт детского сада на улице Планерная.
-4,6 миллиона рублей на оптимизацию системы теплоснабжения.
– 4,5 миллиона рублей на проведение Дня города.
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