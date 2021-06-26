Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов вручил суворовцам в Твери медали и грамоты

Это 73 выпуск училища - зампред Председателя Правительства РФ Юрий Борисов посетил торжественное мероприятие. Фото: ПТО

Сегодня, 26 июня, в Твери состоялся выпуск курсантов Тверского суворовского училища. В торжественном ритуале принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Выпускников, командный и преподавательский состав поздравил адресом губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Это 73 выпуск училища. В этом году образование в учреждении завершил 71 курсант.

На торжественной церемонии выпуска лучших суворовцев наградили медалями, похвальными грамотами за успехи в учебе и изучении отдельных предметов, а также вручили памятные подарки с символикой ТвСВУ.

СПРАВКА «КП»

Тверское суворовское военное училище входит в число ведущих учреждений военного образования в России. Оно было образованно в 1943 году и за это время выпустило свыше 15 тысяч воспитанников. Среди них более 100 генералов, свыше 200 кандидатов и докторов наук, 9 Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев России.

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