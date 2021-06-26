Дожди и грозы ожидаются в Тверской области 27 июня

В Твери в начале недели выпадет более 30 мм осадков.

В воскресенье, 27 июня, в Твери, по данным синоптиков, за сутки выпадет четверть месячной нормы осадков.

Ливни придут в Тверскую область к 27 июня. Такие данные приводит Гидрометцентр России. Особенно много осадков выпадет в понедельник и вторник.

Ждут синоптики и сильные грозы. Температура в Твери упадёт на пару градусов - днём поднимется до +31 градус, ночью комфортнее - 20 градусов тепла. С дождей начнётся и новая рабочая неделя.

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