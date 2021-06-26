5-летний мальчик и двое взрослых пострадали в ДТП в Твери

Фото с места ДТП в Твери, где пострадали двое взрослых и ребёнок. Фото: ГИБДД по Тверской области

26 июня, около 12:50, на пересечении улицы Тракторная и бульвара Профсоюзов в Твери произошла авария. Подробности сообщили с региональном ГИБДД.

На перекрёстке столкнулись кроссоверы LADA XRAY и Nissan. Водитель «Лады» при повороте налево не уступил дорогу, что и привело к столкновению.

Пострадали в ДТП оба водителя и пассажир «Ниссана», 5-летний мальчик. Ребёнок находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.

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