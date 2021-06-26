Кафе загорелось в Твери из-за короткого замыкания

Место ЧП в Заволжском районе Твери. Фото: кадр с видео ГТРК Тверь

Вечером 25 июня загорелось кафе «Евразия» на улице Паши Савельевой. Очевидцы происшествия сообщили, что помещение заполнилось дымом и посетителей попросили выйти на улицу.

Как сообщили в региональном МЧС, на тушение этого пожара были направлены два отделения пожарно-спасательной части № 3.

Здесь также сообщили, что в кафе произошло короткое замыкание без последующего горения.В результате ЧП никто не пострадал. К 21 часу последствия возгорания удалось ликвидировать.

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