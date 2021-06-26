В Тверской области коронавирусом за сутки заразились 198 человек

Число заразившихся коронавирусом в Тверской области продолжает расти.

В Тверской области на 26 июня коронавирус подтверждён у 198 человек за сутки. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 45 067 пациентам. За минувшие сутки выздоровело от ковида 48 человек. В целом по региону 41 051 житель излечился от коронавируса. 1172 человека скончались, из них 5 больных умерли за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Прививку сделал 166 301 человек, за последние сутки – 3 541 человек.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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