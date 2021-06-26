В Тверской области за сутки вакцинировалось более 3500 человек

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Всего на 26 июня 3021 года в Тверской области прививку сделал 166 301 человек – это 86,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные приводит региональный оперштаб.

За вчерашний день, 25 июня, в Тверской области впервые вакцинировалось более 3,5 тысячи человек – прививку сделал 3 541 человек. В федеральный регистр внесена информация о 153 993 вакцинированных гражданах.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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