В сгоревшем деревянном доме в Тверской области нашли труп пенсионерки

В этом сгоревшем доме в Тверской области был найден труп женщины. Фото: СУ СК по Тверской области

26 июня в Бежецком районе Тверской области на пожаре погибла женщина. Расследованием происшествия занимается СУ СК по региону.

Деревянный одноэтажный дом загорелся ночью в деревне Филиппково Тверской области. В горящем доме пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1955 года рождения.

На месте происшествия работали специалисты регионального СУ СК. Сообщается, что следователь и эксперт МВД провели осмотр места происшествия. Причины пожара и смерти женщины установят после пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.