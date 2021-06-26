Пункт вакцинации в «Глобусе» в Твери - очередь из желающих сделать прививку от коронавируса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пункт вакцинации в «Глобусе» в Твери продолжит работать, но прививать здесь будут по 60 человек в сутки. На текущей неделе появилась информация, что этот вакцинальный пункт решено закрыть после проверки Роспотребнадзора. Слишком много желающих вакцинироваться, а места мало.

Эту информацию в разговоре с журналистами подтвердил и глава регионального Минздрава Сергей Козлов, заметив, что там не может быть выдержана безопасная дистанция между прививающимися, а это послужит распространению инфекции. Однако, сегодня, 26 июня, пункт работает. Администрация гипермаркета отдала под площади пункта вакцинации часть фуд-корта ресторана. Однако, прививать здесь будут по 60 человек в день. Вакцина «Спутник V». Прививки делают медики шестой горбольницы. Работает пункт вакцинации в «Глобусе» по субботам с 10 до 14 часов, и средам с 14 до 17 часов. Записываться заранее не надо. Тех, кто идёт на ревакцинацию, пропускают без очереди - таких пациентов пока немного и они идут по спискам. Ранее в интервью прессе министр здравоохранения Тверской области назвал ситуацию с коронавирусом бактериологической войной и призвал всех привиться.

В регионе работают и другие пункты вакцинации. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

По данным регионального оперштаба прививку от коронавируса в Тверской области сделали 162 760 человек, за последние сутки – 2 831 человек.

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