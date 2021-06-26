Пьяный водитель ехал на речку купаться и врезался в дом в Тверской области

Фото с места происшествия с фургоном в Осташкове. Фото: УГИБДД по Тверской области

Пьяный водитель за рулём фургона ехал на речку купаться и врезался в дом в Тверской области. ДТП произошло 26 июня в Осташкове на улице Печатников, 8. Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что в аварии пострадали 2 пассажира, которые находились в фургоне, мужчины обоим около 30 лет.

-Угрозы жизни нет, водитель и пассажир спереди от мед. помощи отказались. Водитель пояснил, что до того как сесть за руль, он пил всю ночь, а под утро поехал на речку купаться, - пояснили в ГИБДД.

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