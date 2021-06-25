Тверские фольклорных коллективов закружились на «Июньской карусели»

Эмблема фестиваля.

В городе Гаврилов Посад Ивановской области состоялся просмотр конкурсных программ XVIII межрегионального фольклорного фестиваля «Июньская карусель». Верхневолжье представили шесть коллективов.

Жюри оценивало фрагменты представлений весенних, осенних, летних народных праздников, русского свадебного обряда, русские народные игры, фольклорные картинки и произведения на основе местного материала региона-участника.

В итоге лауреатами I степени признаны образцовый фольклорный ансамбль «Ладушки» из школы №20 Твери, образцовый фольклорный ансамбль «Ладица» детской музыкальной школы при музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского, а также средняя группа ансамбля «На новый Лад» из детской школы искусства им. В.В. Андреева.

Лауреатами III степени стали образцовый фольклорный ансамбль «Росинка» из Кесовогорского Дома культуры и младшая группа ансамбля «На новый Лад» детской школы искусства им. В.В. Андреева.

Кроме того, фольклорная студия «Светоч» Селижаровского Дома культуры стала обладателем диплома I степени.