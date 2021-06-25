Игорь Руденя поздравил выпускников Тверской области с окончанием школы

Игорь Руденя поздравил выпускников с окончанием школы Фото: ПТО

25 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил выпускников Верхневолжья с окончанием школы.

- Этот день навсегда останется для вас одним из самых памятных в вашей жизни. Школа дала вам знания, помогла открыть таланты и реализовать способности, подарила верных друзей. Вы стоите на пороге новой, самостоятельной жизни. Перед Вами открыты все двери. Мечтайте, смело идите к своей цели и покоряйте любые высоты. Учитесь, получайте профессию, трудитесь на благо родной тверской земли и всей нашей Родины. Уверен, что впереди у Вас немало достижений, которыми будут гордиться не только Ваши учителя и родители, но и вся Тверская область, - сказал губернатор и пожелал ребятам реализации всех намеченных планов, успехов и всего наилучшего.