19 сентября в Тверской области состоятся 22 избирательные кампании

В Тверской области замещению подлежит 239 мандатов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

24 июня председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова рассказала о старте федеральных, региональных и муниципальных выборов и особенностях их проведения.

19 сентября 2021 года на территории Тверской области состоятся 22 избирательные кампании, замещению подлежат 239 мандатов. Выбирать электорат будет депутатов Госдумы, Советов депутатов в муниципалитетах и губернатора Тверской области.

- У политических партий и у кандидатов уже есть право выдвижения на выборах депутатов Государственной Думы России; с 29 июня начнется выдвижение кандидатов на должность губернатора Тверской области и кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области, - сообщила Валентина Дронова и напомнила, что голосование продлится три дня – 17, 18 и 19 сентября.

Такое решение принято ЦИК России для создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан, обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников избирательного процесса.