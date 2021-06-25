Председатель ТСЖ в Твери собрал с жильцов и растратил 737 000 рублей

Председатель растратил 737 000 рублей, собранных с жильцов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери вместе с дознавателем Московского отдела полиции провели проверку и установили, что председатель одного из ТСЖ в Московском районе обманывал жильцов.

Установлено, что в период с 2017 года по 2019 годы председатель ТСЖ собрал с жильцов 737 000 рублей для оплаты коммунальных услуг водоснабжения и пользования лифтами. Однако, деньги на счета профильных организаций не перевел, а потратил на личные нужды.

По ч. 1 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" возбуждено уголовное дело.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.