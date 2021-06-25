В Твери начался суд над мужчиной, который жестоко убил в Оленино 24-летнюю Анастасию Семёнову

В Тверском областном суде состоялсь первое заседание по делу Александра Чижова Фото: Тверской областной суд

25 июня в Тверском обсластном суде начался суд над жителем Оленино. Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, журналистов на него не пустили.

Напомним, жестокое убийство было совершено в июле 2020 года в Оленино. Девушка приехала в район из Твери 12 июля и пропала, а, спустя четыре дня, ее нашли убитой.

На теле пропавшей были признаки насильственной смерти. Подозреваемого 25-летнего жителя Оленино Александра Чижова задержали. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что выехал вместе с девушкой в лес в районе деревни Сидорово. Молодые люди поругались, он взял отвертку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал ее душить. Одежду девушки он раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.

За совершение преступления подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

Следующее заседание суда по громкому уголовному делу состоится 6 июля 2021 года.