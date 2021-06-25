Международный фестиваль «Музыкальные вечера на Селигере» пройдёт в Тверской области в 33-й раз

На фестивале прозвучат шедевры классической музыки. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

С 25 июня по 10 июля в Осташкове вновь состоится международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере». В этом году он пройдёт уже в 33-й раз и впервые - под патронажем нового художественного руководителя фестиваля - Почётного работника культуры и искусства Тверской области Андрея Кружкова.

Концерты пройдут в Воскресенской церкви, Дворце культуры «Юбилейный» и районном доме культуры. С программой фестиваля можно познакомиться на сайте администрации Осташковского района.

На фестивале прозвучат шедевры классической музыки. Перед зрителями выступят Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, солисты Большого театра, Московский театр «Корона русского балета», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Примут участие и два знаменитых тверских коллектива — Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и Губернаторский камерный хор «Русский партес».