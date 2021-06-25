Более 5,2 млрд рублей выделено в Тверской области на поддержку граждан с невысоким доходом

К 2030 году в Тверской области доходы половины жителей, располагающих сегодня низким достатком, превысят величину прожиточного минимума. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По информации регионального Правительства, к 2030 году в Тверской области доходы половины жителей, располагающих сегодня низким достатком, превысят величину прожиточного минимума.

Документ, регламентирующий работу по данному направлению, утвердили на заседании Президиума областного Правительства, которое 25 июня провёл губернатор Игорь Руденя. Бюджет на этот год для поддержки малообеспеченных граждан составляет более 5,2 млрд рублей. Деньги пойдут на субсидии на оплату ЖКХ, адресная помощь, предоставление жилья отельным категориям граждан, различные единовременные выплаты на детей.

Финансовая поддержка не всё. Один из прочих инструментов - социальный контракт. Таковых уже заключено 47. Можно получить помощь в открытии бизнеса, организации подсобного хозяйства, поиске работы, получении дополнительного образования.

Желающие также смогут получить поддержку своих предпринимательских инициатив, социальной выплаты на строительство или приобретение жилья.