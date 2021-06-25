Три современные площадки для развития школьников "IT-куб" появятся в городах Тверской области

В Твери и в районах все больше детей охватываются IT-образованием Фото: VK/IT-куб. Тверь

В Тверской области создадут еще три Центра цифрового образования детей «IT-куб». Кибер-пространства появятся в Торжке, в 2022 год – в Кимрах и Вышнем Волочке. Решение о создании и финансировании центров принято на заседании правительства региона 25 июня.

- Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

Современные площадки для школьников от 8 до 17 лет отличаются инновационным форматом занятий и обеспечивают полное погружение школьников в сферу цифровых технологий. Из бюджета на них выделят свыше 46,4 млн рублей.

Направление развития ребята выберут сами – виртуальная (дополненная) реальность, разработка мобильных приложений, кибергигиена и работа с данными, программирование Java или Python, а также системное администрирование.