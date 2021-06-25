В Твери будут звучать стихи и песни в день памяти Андрея Дементьева

В Твери состоится день памяти Андрея Дементьева Фото: Ирина ТАРАСОВА

26 июня, в день памяти поэта Андрея Дементьева, у одноименного Дома поэзии в Твери пройдут памятные мероприятия. С 11:00 до 16:00 в сквере будут звучать стихи и песни его авторства.

- Творчество Андрея Дмитриевича Дементьева было понятным и близким каждому человеку. Стихи о Родине, любви, верности и дружбе стали основой воспитания не одного поколения наших соотечественников, – считает губернатор Игорь Руденя.

В Доме поэзии в субботу пройдут экскурсии, посетители увидят фотовыставку "Андрей Дементьев и Тверской край" и выставку картин Валентина Сидорова "Тихая моя Родина".

Подробности по телефонам: (4822) 777-838, 36-08-38.