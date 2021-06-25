162 760 человек привились от коронавируса в Тверской области

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Всего прививку сделали 162 760 человек – это 91,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

24 июня вакцинировался 2 831 человек. В федеральный регистр внесена информация о 150 776 вакцинированных гражданах.

Вакцинироваться можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуги, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Еще четыре пункта вакцинации действует на базе ТЦ в Твери.