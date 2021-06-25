Более 200 нарушений выявили госавтоинспекторы при проврке автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

С начала 2021 года в Тверской области госавтоинспекторами проведено 159 сплошных проверок межрегиональных и мужмуниципальных автобусов, выявлено 242 нарушения.

За минувшую неделю, с 18 по 24 июня, проверен 61 автобус, выявлено 11 нарушений, в том числе управление при наличии неисправностей.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.