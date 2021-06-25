"Контроль трезвости" пройдет в Тверской области в выходные

Водителей проверят на трезвость в Тверской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области в период с 25 по 27 июня состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". На улицах областной столицы и в районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.