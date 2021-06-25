Более 1000 школьников отправились на вторую смену в летние лагеря Твери

В лагерях Твери началась вторая смена Фото: администрация Твери

В муниципальных загородных лагерях Твери 25 июня началась вторая смена. На отдых отправились 1076 школьников.

Восемь лагерей: «Дружба», «Радуга», «Романтик», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Звёздный» и «Ромашка» уже ждут воспитанников. Для них подготовлена программа со спортивными, досуговыми, игровыми, интеллектуальными, творческими мероприятиями.

Также в Твери на базе 52 муниципальных общеобразовательных школ работают лагеря с дневным пребыванием. Для 4200 детей смена завершится до 1 июля.

Летняя оздоровительная кампания проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, усилены меры профилактики коронавируса. Перед началом смены сотрудники лагерей проходят обследование на COVID-19.