Мужчину убило током на столбе в Тверской области

Мужчину убило током на столбе Фото: vk.com/mihailovskoetver

ЧП со смертельным исходом произошло 24 июня в деревне Жорновка у дома №81. 45-летний мужчина, по просьбе знакомых, залез на столб, чтобы подсключить электричество. Его ударило током, и он скончался на месте происшествия.

О трагедии сообщила администрация Михайловского сельского поселения Калининского района и попросила жителей уведомлять администрацию и энергетиков о планируемых мероприятиях с электричеством.

Гражданам также напомнили, что при проведении любых работ связанных с электросетями и электросетевым оборудованием в обязательном порядке необходимо обесточивание электросетей.