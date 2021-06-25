Водитель на "Рено" сбил лося на "Золотом кольце" в Тверской области

Очередное ДТП с лосем произошло на "Золотом кольце" Фото: минприроды Тверской области
Авария с лосем произошла около 21:45 вечера на 1385-м км автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" в Кашинском районе Тверской области.
54-летний водитель на автомобиле "Рено Дастер" наехал на лося, который внезапно выбежал на дорогу.
В ДТП погибла 55-летняя пассажирка иномарки. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Минприроды и Госавтоинспекция Тверской области предупреждают водителей, что в последнее время участились ДТП с участием диких животных.
- Предупредить появление дикого животного в том или ином месте, в том числе, на конкретном участке проезжей части, невозможно, - обращают внимание специалисты и предупреждают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая дорожные и метеорологические условия и видимость. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
Будьте внимательны и осторожны!