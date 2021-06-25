Жители Тверской области получают кэшбэк за путевки в детские лагеря

В Тверской области можно получить кэшбэк за путевку в летний лагерь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области можно получить кэшбэк на отдых в детских загородных оздоровительных лагерях. В программе принимают участие 19 детских лагерей.

- Программа работает, как и поручал Президент Российской Федерации. По установленным правилам можно получить кешбэк. Этим надо обязательно пользоваться. Если будут какие-то вопросы, мы готовы на них ответить через МФЦ, через наши приёмные, - сказал губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" 24 июня.

За путевку возвращается 50%, но не более 20 тыс. рублей от стоимости путёвки. Если путёвка приобреталась до 25 мая, возврат стоимости можно сделать через портал «Госуслуги». Заявлеие можно оформить до 20 октября. На каждого ребенка и услугу заявление нужно подавать отдельно.

Программой кэшбэка также могут воспользоваться туристы, приезжающие на отдых в Тверскую область.