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Общество25 июня 2021 11:21

Жители Тверской области получают кэшбэк за путевки в детские лагеря

Программа распространяется на 19 лагерей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области можно получить кэшбэк за путевку в летний лагерь

В Тверской области можно получить кэшбэк за путевку в летний лагерь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области можно получить кэшбэк на отдых в детских загородных оздоровительных лагерях. В программе принимают участие 19 детских лагерей.

- Программа работает, как и поручал Президент Российской Федерации. По установленным правилам можно получить кешбэк. Этим надо обязательно пользоваться. Если будут какие-то вопросы, мы готовы на них ответить через МФЦ, через наши приёмные, - сказал губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" 24 июня.

За путевку возвращается 50%, но не более 20 тыс. рублей от стоимости путёвки. Если путёвка приобреталась до 25 мая, возврат стоимости можно сделать через портал «Госуслуги». Заявлеие можно оформить до 20 октября. На каждого ребенка и услугу заявление нужно подавать отдельно.

Программой кэшбэка также могут воспользоваться туристы, приезжающие на отдых в Тверскую область.