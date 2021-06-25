Петербургское шоссе в Твери встало в пробке из-за новой разметки у областной больницы

Машины встали в пробке из-за новой разметки Фото: Евгений Егоров

Утром, 25 июня, на подъезде к областной больнице на Петербургском шоссе образовалась пробка. Затор затронул и улицу Хромова. Водители жалуются, что такая ситуация на дороге возникла из-за новой разметки, которую там нарисовали пару дней назад.

- Раньше люди выезжали на центр дороги и поворачивали в областную больницу, а теперь по новой разметке машины стоят в единственном ряду, они и повернуть не могут и все за ними стоят, в итоге средний ряд пустой и все стоят, - рассказал "КП"-Тверь" местный житель.

Пробка собирается преимущественно в часы пик - утром, когда все едут на работу, и вечером, когда едут обратно. Затор образовывается до Горбатого моста и после.