В Тверской области отремонтируют несколько участков дорог по обращениям граждан

В этом годуотремонтируют 561 км дорог регионального и местного значений.

Губернатор Игорь Руденя 24 июня в прямом телеэфире заверил, что в план ремонтных работ будут включены дорожные объекты, на которые указывают жители региона.

В эфире рассказали о просьбе жителей Торопецкого района отремонтировать пятикилометровый участок дороги Торопец – Плоскошь.

- В этом году эта работа будут сделана. Дорожный фонд и Министерство транспорта такое указание получили, - ответил губернатор.

Отреагировал Игорь Руденя и на пожелание жителей города Твери обновить участок дороги на бульваре Гусева - от улицы Королёва до домов №№ 7 и 9. Дорога проходит через школу и детский сад.

Игорь Руденя сказал, что там ремонт сделают до августа.

В план ремонтных работ на 2022 год также планируется включить ремонт дороги по улице Голландская в Твери.

- Дорога является объектом городской инфраструктуры. В течении двух недель там будет проведён ямочный ремонт, в 2022 году - основной ремонт, - отметил глава региона.

В этом году планируется привести в нормативное состояние 561 км дорог регионального и местного значений.