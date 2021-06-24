Определяется судьба спортплощадки у бывшего суворовского училища в Твери

Спортплощадка не видна за деревьями. Не ясна пока и что там будет. Точно не застройка. Фото: Гугл карты/скрин

На месте спортплощадки старого комплекса Суворовского училища недалеко от Обелиска Победы никакой застройки вестись не будет, это исключено. Об этом 24 июня в прямом телеэфире заявил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона пояснил, что эта территория является зоной особого охранного режима:

Однако горожан, особенно жителей окрестных домов волнует вопрос, что же будет дальше с этой площадкой. Суворовцы давно переехали в новый комплекс... Но площадка является собственностью Минобороны.

- Мы проводим переговоры с Министерством обороны относительно возможности дооборудования и благоустройства этой территории в интересах городских жителей. Предлагается несколько проектов. Кто-то предлагает создать там скейт-парк, кто-то — площадку для воркаута, кто-то просто просит сделать такую общественную зону, - отметил губернатор.

Игорь Руденя заверил, что в выборе судьбы площадки обязательно будет учтено мнение горожан.

Пока же вопрос открыт.