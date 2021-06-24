Игорь Руденя рассказал, отменят или нет школьные выпускные в Тверской области

Выпускным быть, несмотря на третью волну. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Игорь Руденя сегодня в прямом телеэфире затронул тему школьных выпускных.

Глава региона отметил, что церемонии вручения аттестатов, как и выпускные вечера не отменят, но они будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

- Если выпускной будет проходить в помещении, то оно должно быть заполнено не больше, чем на 50%, если церемонии состоятся на улице - на них не должно присутствовать больше 500 человек. Выпускной бывает только один раз в жизни. Поэтому при соблюдении мер санитарной безопасности вечера будут проводиться, - сказал Игорь Руденя.

В этом году в Верхневолжье 11 класс заканчивают почти 5,6 тысячи юношей и девушек, из них 750 ребят - с золотые медалисты.