В Тверской области не будут закрывать кафе и рестораны, обойдутся обязательной вакцинацией

Губернатор успокоил бизнесменов. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 24 июня в прямом телеэфире рассказал о предполагаемых мерах против пандемией в связи с третьей волной. Об ужесточении ограничений речи пока не идет.

- Важно сохранить наших граждан и экономику, возможность для людей работать, а детям - отдыхать в лагерях. Конечно, всё зависит от нас самих. Если будем внимательно относится к профилактике и вакцинации, то сохраним работу всех отраслей экономики. В период пандемии мы показали - мы можем быть вместе, можем работать и достигать поставленных результатов», - сказал Игорь Руденя.

Новой мерой в связи с ростом заболевающих коронавирусом объявлена обязательная вакцинация. Она вводится по постановления Главного санитарного врача региона для сотрудников предприятий торговли, общественного питания, гостиничных услуг, транспорта, ЖКХ и энергетики, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортобъектов, а также государственные и муниципальных служащих.

Всего по предварительным данным, будет вакцинировано порядка 280 тысяч человек.

В случае невыполнения требований постановления деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей будет приостановлена.

В срок до 18 июля должно быть организовано проведение прививок первым компонентом вакцины, до 18 августа – вторым.

Предусмотрена вакцинация прямо на месте работы.