Губернатор Тверской области прошел ревакцинацию от коронавируса

Губернатор сам привился и других призвал. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вечером 24 июня вновь пришел в телестудию, чтобы выступить в ответить на актуальные вопросы в прямом эфире. Одной из тем стала вакцинация от коронавируса.

Игорь Руденя объявил, что уже повторно прошел процедуру вакцинации.

- Я сделал уже ревакцинацию, Первая была в сентябре-октябре, а вторая была сейчас уже в апреле. Все мои коллеги, все члены правительства это сделали. особенно это важно для тех, кто ведет активный образ жизни, общается с людьми, перемещается в общественном транспорте, - сказал губернатор.

Глава региона призвал всех граждан, кто еще не сделал прививку от коронавируса, не рисковать и пройти вакцинацию:

- Я обращаюсь ко всем - не надо испытывать судьбу, сделайте так, как рекомендует наш главный санитарный врач.

Игорь Руденя добавил, что доз вакцин в регионе достаточно.