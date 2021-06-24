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Общество24 июня 2021 20:14

Жителям Тверской области запретили ходить и ездить в лес до 12 июля

Постановление опубликовано минлесхозом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области введен запрет на посещение лесов

В Тверской области введен запрет на посещение лесов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области ввели ограничения на посещение лесов. До 12 июля гражданам запрещено ходить в лес и ездить в лесу на машинах.

Ограничение введено приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области в целях обеспечения пожарной безопасности.

Нарушителям запрета грозит административный штраф в размере от четырех тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей.

Министерство лесного хозяйства Тверской области призывает граждан ответственно относиться к организации своего отдыха и соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии министерства 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный) или по телефону Службы спасения 112.