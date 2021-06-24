В Тверской области заявку на бесплатное подключение к газу скоро можно будет подать в МФЦ

Грядет газификация негазифицированных районов. Фото: архив "КП"

24 июня, выступая с ежегодным отчетом в областном Заксобрании, губернатор Игорь Руденя сообщил, что уже ведётся работа по составлению списка домов для газификации.

Напомним, что тверская инициатива по бесплатному подведению газа в дома была одобрена президентом.

По словам губернатора, подавать заявки на газификацию домов жители Верхневолжья смогут уже с июля. Сделать это можно будет через МФЦ.

В регионе по программе Газпрома и областного правительства планируется построить 148 км газопроводов-отводов, свыше 1 400 км газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысячам домовладений.