В Конакове Тверской области жители закидали мусором проезжую часть

Мусор лежал на обочине, а потом оказался на дороге Фото: vk.com/konakovo_news/Анастасия Слюсарева

В центре внимания оказалась помойка на улице Первомайской в Конаково.

- Контейнеры убрали неделю назад и не оповестили население, куда теперь выносить мусор. Все по привычке грузили прямо на землю. Разумеется, этот мусор никто не вывозил, - возмутились жители в группе "Конаково News".

Горожане пожаловались на зловонный запах от помойки и на невывезенный мусор региональному оператору, а утром, 24 июня, увидели, что все пакеты кто-то вытащил на дорогу, перегородив проезжую часть.

В комментариях жители поддержали неизвестного активиста и предложили в следующий раз отвезти мусор к дверям местной администрации.