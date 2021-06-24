Утомленный водитель устроил смертельное ДТП на трассе "Балтия" в Тверской области

Смертельное ДТП произошло на трассе М-9 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла на 394-м км +700 м трассы М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе Тверской области 24 июня.

52-летний водитель автомобиля "Ситроен" ехал со стороны Москвы в сторону Пскова, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Опелем". В аварии погиб 30-летний водитель "Опеля", пассажирка "Опеля" - 30-летняя женщина получила тяжелые травмы. В тяжелом состоянии в больницу также доставлен виновник ДТП - водитель "Ситроена".

Как предварительно рассказали в УГИБДД России по Тверской области, водитель "Ситроена" мог управлять автомобилем в утомленном состоянии.