Житель ближнего зарубежья пытался подкупить транспортного полицейского в Твери

Полицейский от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресёк противоправные действия злоумышленника. Фото: Константин ИВШИН

30-летнего гостя из страны ближнего зарубежья доставили в отделение транспортной полиции с железнодорожного вокзала Твери. Он совершил правонарушение - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Возможно, не носил маску или не прошёл обязательного тестирования на коронавирус при въезде. Эти действия как раз наказываются по указанной статье.

Справедливо предполагая, что ему грозит штраф, мужчина решил откупиться от ответственности, предложив сотруднику транспортной полиции тысячу рублей.

"Однако полицейский от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресёк противоправные действия злоумышленника. В отношении данного гражданина дознанием ЛО МВД России на станции Тверь было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)," - сообщает пресс-служба линейного отдела.

Это дело уже рассмотрено в суде. Взяточник оштрафован на 5000 рублей.