За неделю в Тверской области картошка подорожала на 22%, а морковь на 16,5%

Картофель перестаёт быть продуктом эконом-класса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последнюю отчётную неделю с 15 по 21 июня в Тверской области больше всего подорожали картофель и морковь. Картошка выросла в цене на 22,1%. За кило в магазинах региона в среднем просят 60 руб. 87 коп. Цена на богатый каротином корнеплод прибавила 16,5%. Морковку в сейчас продают в среднем по 70 руб. 80 коп. за килограмм.

Существенно подорожали также: варёная колбаса (4,12%), макароны (4,24%), детские овощные консервы (4,16%), репчатый лук (3,63%).

Коснулось повышение цен чёрного чая, соли, печенья и яблок.

А вот дешевели некоторые продукты очень несерьёзно, в основном, на десятые доли процентов.